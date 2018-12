Roma, a fuoco impianto di rifiuti: "E' obsoleto, va chiuso"

Vasto incendio martedì mattina all'alba su via Salaria a Roma. A fuoco un capannone di 2000 metri quadri contenente immondizia all'interno. L'allarme è scattato alle 4.30, con l'intervento immediato di 12 squadre dei vigili del fuoco e un totale di 40 pompieri sul posto. Alta la nube di fumo levatasi sulla zona, visibile in molti quartieri della città. Acre l'odore di fumo in tutto il quartiere.

Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia Roma Montesacro sull'incendio divampato questa mattina all'alba nello stabilimento di trattamento rifiuti di via Salaria. L'intervento delle squadre dei vigili del fuoco è tuttora in corso.

"Impianto obsoleto, va chiuso"

"Questa è l'ulteriore prova che questo impianto di via Salaria va chiuso. Noi lo stiamo dicendo da mesi, è obsoleto, vecchio. Non bisognava arrivare a queste situazioni". A dirlo all'Adnkronos il presidente del III Municipio Giovanni Caudo che si sta recando ora nell'impianto di trattamento dei rifiuti di via Salaria dove è in corso l'incendio.