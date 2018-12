Incendio divampa all'improvviso, palazzina invasa da fuoco e fumo: 20 persone in ospedale

E' stato domato dai Vigili del Fuoco l'incendio che è divampato nelle prime ore di questa mattina in una palazzina a cinque piani di Verona, in via Poloni. Venti persone si trovano al momento negli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma in codice rosso per inalazione di fumo. Momenti di panico iniziale perché le fiamme erano divampate in modo consistente al primo piano nell'ex appartamento del custode, adesso abitato da una coppia di anziani (uno dei quali soggiorna ormai in una casa di riposo) e nel vano scala. Tra le maggiori difficoltà incontrate, raccontano i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Verona all'Adnkronos, il recupero di una donna disabile, immobilizzata nel letto all'ultimo piano della palazzina.

Palazzina evacuata

Non chiare al momento le cause dell'origine dell'incendio, che, senza dubbio, è di natura accidentale. Ad intervenire sul posto anche i carabinieri, la polizia municipale ed il 118. La palazzina, che ospita 28 appartamenti tra uffici e abitazioni private, è stata completamente evacuata. Non si sono allontanate solo due famiglie, una delle quali con un bambino piccolo, che dopo la messa in sicurezza hanno preferito non allontanarsi. Le persone evacuate dalla palazzina, che si è incendiata alle 4.30 di questa mattina in via Luigia Poloni a Verona, sono state portate in salvo dai vigili del fuoco con le autoscale. L'intervento ha coinvolto sei automezzi antincendio e ventuno operatori. Sono ora in corso le operazioni e i sopralluoghi da parte dei tecnici e del personale del Niat dei vigili del fuoco (nucleo investigativo antincendio territoriale) per stabilire le cause dell'incendio.

