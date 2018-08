Maxi incendio in un capannone, statale chiusa: "Chiudete le finestre" | Foto e video

Allarme a Pietrasanta, in provincia di Lucca, per un incendio che si è sviluppato in località Pontenuovo, in un capannone di una ditta che tratta materiali edili dove sarebbero presenti dei solventi. Una colonna di fumo nero si è levata nel cielo rendendosi visibile dai centri vicini.

Incendio a Pietrasanta: chiuso un tratto della statale Aurelia

Il Comune raccomanda alla popolazione di chiudere porte e finestre e invita chi fosse all'esterno a coprirsi naso e bocca per non respirare direttamente l'aria e ad allontanarsi dall'area del rogo. A causa dell'incendio è stata temporaneamente chiusa la statale Aurelia, in entrambe le direzioni, per due chilometri. Nel dettaglio, Anas comunica che a causa di un incendio è stata temporaneamente chiusa la strada statale 1 ''Aurelia'', in entrambe le direzioni tra il km 366,000 e il km 368,000, nel territorio comunale di Pietrasanta, in provincia di Lucca.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, per la gestione del traffico e per rispristinare il normale flusso veicolare nel più breve tempo possibile. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione ''VAI'' di Anas, disponibile gratuitamente in ''App store'' e in ''Play store''. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.

Non ci sarebbero feriti, ma la colonna di fumo nero è impressionante. Sul posto, insieme alle squadre dei vigili del fuoco di Pietrasanta e dei carabinieri, sono arrivati anche i tecnici dell'Arpat (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana) che hanno invitato gli abitanti della zona a tenere chiuse le finestre di casa fino a quando la situazione di emergenza non sarà risolta.

"Non sostare in luogo aperto, chiudere porte e finestre e disattivare gli impianti di ricambio d'aria, sconsigliare la raccolta di frutta e ortaggi vincolando comunque eventuale consumo all'accurato lavaggio con acqua corrente potabile". Queste le indicazioni che l'Usl Toscana Nord-ovest ha dato ai Comuni di Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Forte dei Marmi, Seravezza, Stazzema. "L'incendio è comunque circoscritto, la situazione è sotto controllo e non c'è nulla da temere - ha detto Massimo Mallegni, assessore al Turismo di Pietrasanta -. I sindaci della zona hanno detto di tenere chiuse le finestre per precauzione, come viene sempre fatto in questi casi. L'incendio è comunque circoscritto e non ci sono preoccupazioni. Riguardo la nota dell'Usl, si tratta tratta di un comunicato solito di questi episodi".

Cittadini ed operatori della protezione ambientale della regione Toscana nei pressi dell'incendio in una ditta di materiali edili, dove sarebbero presenti dei solventi, a Pietrasanta (Lucca), 3 agosto 2018. La colonna di fumo è visibile anche dalla spiaggia di Viareggio. Il Comune di Pietrasanta raccomanda alla popolazione di chiudere porte e finestre e invita chi fosse all'esterno a coprirsi naso e bocca per non respirare direttamente l'aria e ad allontanarsi dall'area dell'incendio. ANSA

