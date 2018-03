Incendio in casa, intossicati madre e neonato di venti giorni

Paura a Pirri, Cagliari. Una giovane madre e il suo bambino di appena 20 giorni sono rimasti intossicati nell’incendio della camera da letto della loro abitazione, in via Principe di Napoli.

Sono stati trasportati in codice rosso in due ospedali: il bimbo nel reparto puericultura del policlinico universitario di Monserrato e la mamma all’ospedale Marino dove è stata immediatamente sottoposta a cure mediche nella camera iperbarica.

Le fiamme sono divampate in camera da letto dove, per cause ancora imprecisate, ha preso fuoco un materasso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e due ambulanze del 118.

L’incendio è stato spento in pochi minuti, ma il fumo respirato da mamma e neonato ha causato loro gravi problemi respiratori.