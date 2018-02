Incendio nella notte: distrutto lo stabilimento Tirreno 2000

Un violento incendio divampato intorno alle 23 di lunedì 19 febbraio, ha distrutto il bagno Tirreno 2000 lungo viale del Tirreno a Calambrone, un noto stabilimento balneare situato sul litorale pisano.

All’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco la struttura di circa 300 m² era completamente avvolta dalle fiamme e alla squadra non è rimasto altro che cercare di contenere le fiamme spinte da un forte vento.

Sul posto la Polizia di Stato. L’intervento si è concluso intorno alle 4 di stamani mattina.

Non ci sono state persone coinvolte. In corso le indagini per risalire alle cause del rogo: non è escluso un problema di natura elettrica.

