Tragico incendio nella notte: giovane muore tra le fiamme, madre in gravi condizioni

Tragedia nella notte a Porto Torres, in provincia di Sassari. Un morto e un ferito grave in un incendio scoppiato in una palazzina di tre piani nella cittadina costiera nel nord ovest della Sardegna.

I vigili del fuoco, accorsi sul posto dopo la chiamata di un carabiniere, hanno portato fuori dall'appartamento madre e figlio, dopo aver sfondato la porta: per il giovane Gavinuccio Cau, 25 anni, non c'è stato nulla da fare, tutti i tentativi di rianimarlo sono risultati vani. E' deceduto per arresto cardiocircolatorio per l'inalazione del fumo.

La madre Anna Bono, 56 anni, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. Le fiamme sono divampate nel cuore della notte, intorno alle 4, per cause che non sono state ancora chiarite. Tra le fiamme è morto anche il cane di famiglia.

Porto Torres, il video dei soccorsi