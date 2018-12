Dorando e Sara, padre e figlia morti carbonizzati nell'incendio della loro casa

Tragedia a Prato. Due morti nell'incendio sviluppatosi in un appartamento al primo piano di un edificio di via del Castagno. Le due vittime sono un uomo e una donna: Dorando Pagnini, 84 anni e la figlia Sara, 57enne. Una terza persona sarebbe è rimasta leggermente intossicata dal fumo, le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno provveduto a evacuare lo stabile. Intervenuti anche i mezzi di soccorso inviati dal 118 e i carabinieri.

Le fiamme sono divampate martedì sera, quando da poco erano passate le 21. Le cause del rogo non sono ancora state accertate, ma le due ipotesi principali indicano come causa dell'incendio o un mozzicone di una sigaretta non spenta oppure un cortocircuito di una termocoperta. I soccorritori hanno dovuto abbattere la porta che era chiusa dall'interno per entrare.

Dorando Pagnini, disabile costretto da tempo su una sedia a rotelle, è stato trovato morto in camera da letto, la figlia a terra in un'altra stanza. I soccorsi sono stati vani. La donna, raccontano altri residenti nel palazzo , si era affacciata a un terrazzo, dal primo piano avrebbe forsepotuto lanciarsi per sfuggire alla fiamme: non ha voluto abbandonare da sola l'appartamento prima di riuscire a mettere in salvo il padre. Sono morti carbonizzati.