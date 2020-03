Incendio in un palazzo a Prato, un morto e 11 intossicati

Intorno alle 22 di ieri sera un incendio è divampato in un appartamento di via Antonio da Quarata, nella frazione di Iolo, a Prato. Il bilancio è di un morto e 11 intossicati. In corso di accertamento le cause del rogo. Il fumo in pochi minuti ha invaso l'intero edificio, una palazzina di quattro piani delle case popolari.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, con l'autoscala, hanno portato fuori alcune persone, affidandole alle cure del personale sanitario del 118. Per una persona che si trovava all'interno dell'appartamento al primo piano da cui è scaturito il rogo non c'è stato niente da fare: è morta nonostante i soccorsi.

Sul luogo dell'incendio anche il sindaco di Prato Matteo Biffoni e alcuni assessori. Venticinque le persone evacuate dal palazzo per le quali si è attivato il Comune per trovare una sistemazione.