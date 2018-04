Incendio doloso in un pub di Catanzaro Lido: due giovani morti

Il bilancio è drammatico: due morti. Due persone sono morte in un incendio di natura dolosa sviluppatosi la scorsa notte in un pub, il "Tonninas", di Catanzaro Lido.

Incendio pub "Tonninas" Catanzaro Lido

In base a primi accertamenti dei vigili del fuoco, non è escluso che i due morti siano le stesse persone che stavano appiccando l'incendio al locale, presumibilmente per finalità estorsive. Ipotesi ancora da dimostrare, servirà del tempo. Sul posto questa notte sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro allertate da una pattuglia dei baschi verdi della Guardia di Finanza che, nel corso di un normale controllo del territorio, aveva notato del fumo fuoriuscire dal locale. Sul posto è arrivata in prima battuta la squadra del distaccamento di Sellia Marina e nell'immediato due squadre della sede Centrale con supporto di autobotte ed autoscala con il funzionario di guardia a coordinare le operazioni di spegnimento del rogo.

Rogo di natura dolosa

Sul posto hanno lavorato per ore venticinque unità operative dei vigili del fuoco per domare l'incendio. Nel sopralluogo effettuato al termine delle operazioni di spegnimento, come detto, si sono trovati all'interno del locale i corpi privi dei vita di due giovani. Dai primi rilievi effettuati con strumenti in dotazione al nucleo NBCR si ipotizza l'utilizzo di liquidi acceleranti e dunque la natura dolosa del rogo, ma ulteriori accertamenti sono in atto. Sul posto, oltre al magistrato di turno, sono accorsi guardia di finanza, polizia scientifica e medico legale.