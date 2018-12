Fiamme nel palazzo, due morti e decine di intossicati: gravi due bambine

Due persone sono morte e diverse sono rimaste ferite in un grosso incendio scoppiato nello scantinato di un palazzo in via Turri a Reggio Emilia, nella zona della stazione. Oltre alle vittime, un uomo e una donna, i cui corpi sono stati recuperati sulle scale, una donna e due bambini sono in condizioni molto gravi. Altre persone, una quarantina, sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari negli ospedali.

Due le bambine, di 4 e 7 anni, in pericolo di vita: una si trova ricoverata in Rianimazione al Santa Maria Nuova mentre la seconda è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Fidenza, che ha la camera iperbarica.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che si trovano ancora sul posto. A soccorrere gli abitanti un'altra decina di mezzi inviati dal 118, fra automediche a ambulanze di Croce Rossa e Croce Verde.

Le fiamme si sono sviluppate in uno scantinato del palazzo ed hanno causato un denso fumo che ha invaso la tromba delle scale, intossicando alcune persone. Ancora non si conoscono le cause dell'incendio. Nel quartiere tempo fa era stato lanciato un allarme dei residenti per le cantine occupate, ma saranno le indagini nei prossimi giorni a fare chiarezza su quanto accaduto.

L'intervento dei vigili del fuoco (Foto vvf)