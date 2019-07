Alta colonna di fumo nero ben visibile a Roma: un vasto incendio si è sviluppato in un capannone utilizzato come deposito di pneumatici in zona Marconi.

Le fiamme sono divampate intorno alle 16:00 di giovedì 11 luglio da via del Cappellaccio 132 e si sono alimentate rapidamente diffondendosi fra le sterpaglie presenti nella zona dove è scoppiato il rogo.

In tilt la viabilità per le gravi ripercussioni sul traffico.