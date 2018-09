Incendio in un hotel in piazza di Spagna a Roma, paura ma nessun ferito

Tanta paura ma per fortuna nessun ferito in un incendio che è scoppiato questa mattina in un albergo di Roma. Ad andare in fiamme intorno alle 10 e 30 una suite al terzo piano dell'Hotel Spagna nell'omonima centralissima piazza della capitale. Gli ospiti della struttura sono stati fatti uscire e per fortuna non risultano persone ferite o intossicate. Sul posto sono intervenute due squadre dei pompieri con un'autobotte, l'autoscala, il carro autoprotettori. A notare il fumo uscire da una finestra due pattuglie della polizia locale in servizio di controllo nella zona. Gli agenti hanno allertato i vigili del fuoco.

L'area attorno all'albergo è al momento interdetta e sul posto ci sono gli agenti della polizia locale per presidiare la zona ed evitare che si avvicinino le persone. Si sta lavorando per capire cosa sia successo e per questo sono stati ascoltati i vertici della struttura.

