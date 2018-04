Devastante incendio nella ditta smaltimento rifiuti: "Tenete chiuse le finestre"

Enorme incendio lunedì sera alla Se.Fi. Ambiente di via Argine di Mezzo a San Donà di Piave, in provincia di Venezia.

Incendio San Donà di Piave

Le fiamme sono divampate in uno stabilimento specializzato in raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti, anche speciali, per la provincia di Venezia.

Hanno operato per ore, per tutta la notte, sul posto una decina di squadre di vigili del fuoco. L'allarme è scattato nel momento in cui il fuoco ha iniziato a propagarsi a un intero capannone da 5mila metri quadri all'interno della ditta, situata in località Chiesanuova. In corso accertamenti per capire cosa materialmente si trovasse nell'immobile, mentre i pompieri sono stati impegnati per arginare il fuoco, particolarmente violento a tratti.

"Tenete chiuse le finestre"

"Un incendio si è sviluppato in un capannone tra Chiesanuova e Passarella - ha comunicato sui social il sindaco Andrea Cereser - I vigili del fuoco stanno lavorando a pieno regime per estinguere le fiamme. Si raccomanda tutta la popolazione di San Donà e dintorni di riparare in luoghi chiusi con le finestre serrate, visto che dal capannone esce un fumo denso che viene spostato dal vento".