Il tetto della scuola va in fiamme, evacuati in 500: "Tenete chiuse le finestre"

Cinque squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per un incendio che ha interessato il tetto di una palestra scolastica a Parma. Le fiamme, informano i vigili del fuoco in un tweet, sono state spente e l'intera struttura è stata per precauzione evacuata.

#Parma #3dicembre 12:00, dalle 9:30 cinque squadre di #vigilidelfuoco sono al lavoro per un #incendio che ha interessato il tetto di una palestra scolastica: fiamme spente, evacuata precauzionalmente l’intera struttura pic.twitter.com/pq68jQJNjY — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 3, 2019

"In questo momento a titolo precauzionale si chiede di tenere chiuse le finestre degli edifici circostanti" scrive il sindaco Federico Pizzarotti, in un post su Fb. Come spiega lo stesso primo cittadino l'incendio ha interessato un'area di cantiere e l'istituto Albertelli-Newton è stato evacuato.

"È stato predisposto l'allontanamento dei bambini della scuola infanzia Tartaruga, ancorché molto lontani dal luogo dell'incidente, ma per precauzione e sicurezza".

"Attualmente l'incendio localizzato nella palestra della Newton è stato circoscritto all'edificio della palestra e si sta esaurendo", conclude Pizzarotti.

La colonna di fumo si vede da centinaia di metri di distanza. La polizia Muncipale ha delimitato l'area per questioni di sicurezza. Sul posto anche gli operatori della Protezione Civile, i tecnici di Iren e dell'Arpa e i carabinieri. Gli studenti si trovano ancora all'esterno della scuola, in condizioni di sicurezza.

La dirigente scolastica dell'Istituto Albertelli-Newton Paola Piolanti spiega a Parmatoday come sono andate le cose.