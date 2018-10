Principio d'incendio al Teatro La Fenice: ventidue anni dopo il rogo torna la paura

Principio d'incendio questa mattina al teatro La Fenice di Venezia. Per qualche attimo si è tornati a respirare il timore che si potesse ripetere quanto accaduto il 29 gennaio 1996, quando lo storico teatro veneziano andò completamente distrutto da un incendio.

Come ha spiegato il sovrintendente Fortunato Ortombina tutto si è risolto nel giro di qualche minuto: "L'episodio è accaduto questa mattina attorno alle 8.30 nella stanza dei quadri elettrici, all'interno di un armadio c'è stato un principio d'incendio subito domato, in un locale periferico rispetto al teatro. L'area interessata si trova al piano terra, è a tenuta stagna sia dal punto di vista edile che di sicurezza, tanto che nessuno può accedervi. Il luogo dell'incendio è poco distante dall'ingresso artisti, dove chi controlla ha potuto verificare immediatamente la presenza di fumo, dettato dalle plastiche dei cavi elettrici".

A quel punto sono scattate le procedure di evacuazione dal teatro, che tuttora ha i telefoni staccati: "Il presidio presente 24 ore su 24 ha permesso che anche oggi, giornata di riposo del teatro, il principio d'incendio fosse stato subito domato evitando che si potesse incorrere in disgrazie", ha proseguito Ortombina. Al momento si stanno verificando le condizioni: "Abbiamo evacuato il teatro per la sicurezza di tutti i lavoratori - prosegue il sovrintendente - vogliamo che siano sempre tutti al sicuro, ora attendiamo che si concludano le operazioni di verifica e il ripristino delle condizioni normali".

Come spiega Venezia Today non si sono registrate persone ferite, solo due tecnici della vigilanza trasportati all'ospedale Civile per i controlli del caso dopo avere inalato del fumo.

Nessun danno alla struttura del teatro e come spiegato dal sovrintendente l'attività del teatro non subirà alcuno stop

"Stiamo preparando Semiramide al teatro Malibran, questo è un periodo di attività intensa per il Teatro, ci sono spettacoli, ma confidiamo che non ci siano problemi".