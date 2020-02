Alba di fuoco in autostrada: tir avvolto dalle fiamme sulla A4

All'alba di venerdì un camion ha preso fuoco sull'autostrada A4. L'incendio sulla Milano-Venezia tra Ospitaletto e Palazzolo (Brescia), intorno alle 5.30. Il tir adibito al trasporto di sacchetti e materiale alimentare è stato avvolto dalle fiamme all'altezza della piazzola al km 195. Nessuno è rimasto ferito. L'allarme è stato lanciato dall'autista e da alcuni automobilisti in transito. Inevitabili i disagi per la circolazione autostradale. Il tratto è rimasto chiuso per meno di un'ora, nel solo senso di marcia in direzione Milano: traffico deviato su due corsie, si sono formati fino a 6 chilometri di coda.

Incendio tir A4 Milano-Venezia tra Ospitaletto e Palazzolo

Sul posto sono accorse due squadre del comando dei Vigili del Fuoco di Brescia, con il supporto di tre autobotti, oltre ai vari mezzi di soccorso e al personale di Autostrade per l'Italia. Non facili le operazioni di spegnimento e bonifica: il camion deve essere portato via con un carro attrezzi speciale. Autostrade per l'Italia suggerisce di uscire ai caselli di Ospitaletto o Rovato, e percorrere la Strada provinciale 11 con rientro in autostrada a Palazzolo. Sono in corso accertamenti, con il supporto della Polizia Stradale, per capire le cause dell'incendio.