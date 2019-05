Appartamento in fiamme, il ragazzo per salvarsi scappa sul cornicione: le immagini del salvataggio

Per salvarsi dalle fiamme che avevano avvolto il suo appartamento si è rifugiato sul cornicione dell’edificio, al terzo piano di un palazzo in via Niso a Roma.

È successo ieri intorno alle 19 a Roma, nella zona di Colli Albani. L’incendio è scoppiato per motivi ancora da appurare. Sul posto sono arrivati le squadre del Comando di Roma dei Vigili del Fuoco con un’autoscala, un’autobotte, il carro teli e il carro autoprotettori, spegnendo l’incendio e mettendo in salvo il ragazzo, che era in casa da solo.

Il giovane è stato poi affidato alle cure mediche del personale del 118.