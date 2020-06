Madre si lancia dal balcone con la figlia piccola per sfuggire all'incendio: sono molto gravi

Sono gravi in ospedale. Una giovane madre si è lanciata dal balcone, al terzo piano di un palazzo di periferia a Torino, con la figlioletta di due anni in braccio. E' accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 12 giugno 2020, a causa di un incendio divampato nel vano ascensore nel condominio di via Rondissone 30. Le loro condizioni sono molto gravi.

Un'altra donna, anziana, è rimasta intossicata. L'edificio, che ospita 15 famiglie, è stato poi evacuato in via precauzionale. I danni hanno riguardato quattro piani dello stabile. Sul posto sono accorse varie ambulanze, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.