Incendio devasta appartamento, forse un caricabatterie difettoso all'origine del rogo

Fiamme al quarto piano di una palazzina in via Alessandro Volta, zona Brera a Milano. Un incendio giovedì sera ha devastato un appartamento abitato da alcuni studenti. Per fortuna quando è scoppiato il rogo i giovani non erano in casa. All'interno dell'edificio nessuno è rimasto ferito o intossicato. Tutti hanno evacuato in tempo lo stabile riversandosi in strada.

I vigili del fuoco, giunti sul posto con autoscale e autopompe, hanno domato le fiamme in poco tempo, mettendo in sicurezza l'area. Non si è reso necessario il trasporto di nessuno in ospedale.

I giovani sono stati sentiti dalle forze dell'ordine per ricostruire le cause. Secondo una prima ipotesi, le fiamme sarebbero partite da un caricabatterie del cellulare difettoso lasciato attaccato alla presa della corrente elettrica.