Scende dall'auto dopo l'incidente: travolto e ucciso in autostrada

E' sceso dalla sua auto dopo un tamponamento per posizionare il triangolo ed è stato travolto da due auto in transito sull'autostrada A4. Un impatto tremendo, poi la violenta caduta sull'asfalto. E' morto così, a soli 49 anni, Cristiano Michele Rosso, originario di Capriolo in provincia di Brescia.

Secondo la ricostruzione di BresciaToday, tutto è successo poco prima delle 20, lungo l'autostrada A4 in direzione Venezia, tra i caselli di Ospitaletto e Brescia Ovest, più o meno già in territorio di Roncadelle. Un primo incidente, un tamponamento, ma che sembrava si fosse risolto con un niente. Il 49enne è sceso dalla sua Ford Fiesta rossa, tamponata da dietro, con l'intenzione di posizionare il triangolo e di aspettare l'arrivo del carro attrezzi nella vicina area di emergenza. E invece è successo quello che mai sarebbe dovuto succedere. L'uomo è stato falciato prima da una Fiat Punto e poi da un'Audi: le due auto in movimento non sarebbero riuscite ad evitare le altre due vetture già ferme lungo il tratto autostradale (oltre alla Fiesta anche una Bmw) finendo così per innescare una paurosa carambola, in cui ad avere la peggio è stato il conducente della Fiesta.

Morto Cristiano Michele Rosso: indagini sulla dinamica dell'incidente

La macchina dei soccorsi si è mossa rapida, ma non c'è stato niente da fare. Ci sono altre tre persone coinvolte nell'incidente: due uomini di 37 e 44 anni, una ragazza di 21. Solo uno di loro però è stato ricoverato in ospedale. La Polizia Stradale indaga per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Il tratto autostradale è rimasto chiuso al traffico per parecchi minuti, mentre sul posto arrivavano i carri attrezzi e i Vigili del Fuoco. Un po' alla volta le auto sono state fatte transitare sulla corsia più esterna, di sorpasso. Lentamente la situazione è tornata alla normalità. Ma un'altra vita si è spezzata.