Tragico schianto all'alba sulla A1

Tragico schianto prima dell'alba in autostrada: c'è una vittima. Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 5 sull'A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Anagni e Valmontone in direzione Roma all'altezza del km 591. L'incidente, riferisce Autostrade per l'Italia, ha coinvolto un'autovettura e un furgone.

Sul luogo dell'incidente, sono intervenuti i i soccorsi meccanici e sanitari, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.

Incidente A1 tra Anagni e Valmontone: 7 km di coda verso Roma

Al momento si circola su una sola corsia e si registrano 7 km di coda verso Roma. Agli utenti provenienti da Napoli e diretti verso Roma si consiglia di uscire ad Anagni, di percorrere la strada statale 6 Casilina e rientrare a Valmontone.