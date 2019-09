Incidenti, tragico tamponamento all'alba sull'autostrada A1

E' pesante il bilancio di un tamponamento all’alba sull’A1 direzione Nord al chilometro 65 dopo Pontenure, in provincia di Piacenza. Due autotreni si sono tamponati. L'impatto è stato violentissimo e uno dei due camionisti alla guida è deceduto per la gravità delle ferite riportate. La vittima è un uomo di 51 anni residente nel napoletano. Sul posto anche i vigili del fuoco di Fiorenzuola. Le cause dell'incidente non sono state chiarite.

Incidente stradale A1 Pontenure: muore un camionista

I sanitari del 118, sul posto con automedica di Piacenza e ambulanza infermieristica di Fiorenzuola, hanno tentato di tutto per salvare il camionista ma non c’è stato nulla da fare. Il traffico è stato completamente bloccato per ore, sia per permettere i soccorsi, sia per una grossa perdita di gasolio da uno dei due tir. Nel corso della mattinata è stato poi riaperto il tratto verso Milano. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia per segnalare ed agevolare il deflusso dei veicoli incolonnati.