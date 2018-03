Camion si ribalta in autostrada: due feriti, traffico bloccato e lunghe code

Gravissimo incidente nel primo pomeriggio del 21 marzo in A1 direzione Sud a Le Mose all'altezza di Piacenza Expo. Il traffico è bloccato, lunghe le code che si sono formate in seguito allo schianto.

Come segnala IlPiacenza per cause ancora al vaglio della polizia stradale un camion al chilometro 58 si è ribaltato su un fianco mettendosi di traverso sulla carreggiata dopo essersi scontrato con una autocisterna.

Sul posto in pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con l'auto infermieristica e i volontari della Pubblica Assistenza con due ambulanze. In ausilio ai poliziotti anche i carabinieri del Radiomobile e la guardia di finanza. Feriti i due conducenti.

Il personale di Autostrade per l'Italia è al lavoro per mettere in sicurezza l'area. Gravi disagi alla circolazione. Come segnala

