Incidente sulla A14, pulmino di giovani calciatori fuori strada: 9 feriti

Un pulmino che trasportava una squadra di giovani calciatori è finito fuori strada sulla A14.

Incidente sull'autostrada A14

Ci sono 9 feriti di cui 7 sono giocatori di calcio a 5 di una squadra di Ancona. L'incidente lungo il tratto autostradale della A14 compreso tra Fermo/Porto San Giorgio e Grottammare, luogo quest’ultimo dove il team del Cus Ancona under 19 era atteso per una gara di campionato di calcio a 5 contro lo Sporting Grottammare. Nell'incidente non sono state coinvolte altre vetture.

I feriti trasportati in vari ospedali

Immediato l’intervento dei sanitari che hanno trasportato tutti in ospedale. Dei 9 feriti (7 giocatori e 2 dirigenti), 2 sono stati trasportati in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale di San Benedetto del Tronto, gli altri 7 sono stati trasportati all’ospedale Murri di Fermo. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

Su Facebook il Cus Ancona - Calcio a 5 ha poi dato notizia delle condizioni dei ragazzi: "In relazione alle condizioni dei tesserati accompagnati negli ospedali di Fermo e San Benedetto del Tronto, i medici hanno provveduto a dimettere i due codici gialli pervenuti all' Ospedale Murri di Fermo. Per i due ragazzi trasportati a San Benedetto del Tronto sono in corso accertamenti, mentre per i cinque codici rossi di Fermo l'attività di Pronto Soccorso è terminata. Quattro saranno trasferiti nella Divisione di Chirurgia per problemi di natura ortopedica e uno in Rianimazione per monitorare il trauma polmonare".