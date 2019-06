Tragedia in autostrada, morta bimba di 11 anni

L’ennesima tragedia, l’ennesima vita spezzata a causa di un incidente stradale. Aveva solo 14 anni la bimba morta in seguito ad un terribile schianto avvenuto ieri sull’autostrada A14 nel tratto compreso tra Poggio Imperiale (Foggia) e Termoli (Campobasso).

Tragedia sull'A14, la famiglia stava tornando da una vacanza

A bordo dell'auto, una Opel Vectra, c'era una famiglia di Rieti, padre, madre e la povera figlioletta, che pare stessero rientrando da una vacanza trascorsa in Puglia. I due adulti sono stati trasportati d'urgenza a bordo di un'ambulanza del 118 presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Le loro condizioni sono gravi. Niente da fare invece per la piccola, la cui salma è stata trasferita all'obitorio di San Severo.

Ancora da accertare le cause dell'incidente

Nell'incidente non sono rimaste coinvolte altre vetture. L'auto su cui viaggiava la famiglia stava procedendo verso nord quando, per circostanze ancora da accertare, si è schiantata violentemente contro il guard rail.

Sul luogo della tragedia è intervenuto il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, oltre ovviamente ai mezzi di soccorso, compresa una squadra dei vigili del fuoco di San Severo. Le cause dell'incidente al momento non sono ancora chiare.