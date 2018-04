Camion travolge furgone fermo sulla corsia d'emergenza: due operai "miracolati"

Vivi "per miracolo", perché l'impatto è stato devastante. Un camion travolge un furgone in sosta e lo sventra: due operai sono "miracolati" secondo la stampa locale.

Incidente sull'A14

L'incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì lungo il tratto riminese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, all'altezza del chilometro 121 nord. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti della Sottosezione della Polizia Autostradale di Forlì: per cause in fase d'accertamento, un mezzo pesante, condotto da un autotrasportatore albanese di 53 anni residente a Forlì, si è scontrato con un furgone della Gestione Servizi Ambientali (impresa che esegue manutenzioni per la società Autostrade) fermo sulla corsia d'emergenza.

Operai "miracolati"

Sul furgoncino c'erano due operai, uno dei quali rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo. Per liberarlo si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Un'operazione tutt'altro che semplice, dato che il mezzo era stato praticamente squartato. Il ferito, un ravennate di 52 anni, è stato poi caricato a bordo dell'elimedica e trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. In serata è stato dimesso. Ferito in modo lieve anche il collega di lavoro, un 53enne di Fusignano.