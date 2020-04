Tragico schianto all'alba in autostrada: muore sul colpo militare di 33 anni

Tragico incidente stradale oggi sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria all'altezza dell'uscita di Eboli (Salerno). Un 33enne militare originario di Maddaloni (Caserta) è morto in uno schianto all'alba, intorno alle 5.30, tra gli svincoli di Eboli e Campagna, in direzione sud. La vittima è Lorenzo Tramontano. La sua auto si sarebbe ribaltata schiantandosi contro le barriere, per cause ancora in corso di ricostruzione.

Il 33enne sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, personale dell'Anas e del 118 e i Vigili del fuoco. Lorenzo Tramontano si stava recando alla caserma di Persano dove prestava servizio. Sono in corso le indagini da parte della Polizia Stradale per ricostruire esattamente la dinamica e capire come e se l'incidente abbia coinvolto altri veicoli. Secondo una prima ricostruzione l'auto guidata dal 33enne avrebbe tamponato un camion prima di ribaltarsi.