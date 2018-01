Maxi incidente in galleria in autostrada: coinvolti 2 tir e 19 auto

Sabato di passione sulla A26, tra Ovada e il bivio con l’A10 in direzione Genova, dove un maxi incidente ha coinvolto 19 auto e due mezzi pesanti, con perdita di gasolio sulla carreggiata.

Lo schianto è avvenuto all’interno della galleria Monacchi, all’altezza del km 4: stando alle prime ricostruzioni ci sarebbero almeno 8 feriti, due dei quali molto gravi. Il tratto, chiuso per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli, si sono formate code di oltre 3 km e il traffico è bloccato: sul posto oltre al personale della Direzione 1° Tronco di Genova, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e cinque squadre dei Vigili del Fuoco con l'elisoccorso. La riapertura, al momento, è stimata per le 15.

Ancora disagi in autostrada dopo la difficile mattinata di venerdì: altri due incidenti si sono verificati sempre sull'A26 direzione sud all'altezza dei km 6 e 8. Anche in questo caso ci sarebbero feriti, anche se non gravi: la situazione è in costante aggiornamento, l'ipotesi più probabile al momento è che sia presente qualcosa sull'asfalto che ha fatto perdere il controllo ai conducenti.

Cosa fare per chi viaggia in autostrada

Dopo l'uscita obbligatoria di Ovada si può proseguire sulle statali 155 o la 185 per Alessandria e Novi Ligure per poi rientrare in autostrada per le riviere e Genova al casello di Novi Ligure o di Serravalle Scrivia. In alternativa per coloro che provengono da nord e sono diretti verso Genova, si consiglia di utilizzare la diramazione Predosa-Bettole e proseguire sulla A7 Serravalle-Genova. Lunghe code si sono formate all’uscita obbligatoria a Masone.

La situazione su strade e autostrade in tempo reale

