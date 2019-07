Tragico schianto in autostrada: morto ragazzino, gravissimi padre e fratello

Ancora sangue sulle strade della Sicilia dopo il dramma di Vittoria: altra giovanissima vita spezzata nella notte. Un ragazzino di 14 anni, è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sulla A29 Palermo-Trapani, all'altezza di Alcamo. Gravissimi il padre e il fratellino di 9 anni. Secondo una prima ricostruzione, la Bmw su cui viaggiavano il padre con i due figli è uscita di strada e si è ribaltata. Sul luogo del sinistro sono intervenuti 4 equipaggi della Sezione Polizia Stradale di Trapani e dei reparti distaccati di Alcamo e Marsala, personale Anas, dei Vigili del Fuoco e del 118, che hanno messo in sicurezza la carreggiata e prestato i necessari soccorsi alla famiglia di Partinico coinvolta nell'incidente.

Incidente A29 Palermo-Trapani ad Alcamo: muore 14enne, feriti padre e fratellino

La scena che si è presentata davanti ai soccorritori è parsa subito gravissima. "Sin da subito si rilevava la gravità dell'accaduto in quanto i tre occupanti dell'autovettura avevano riportato gravi lesioni - dice la Polstrada - Due feriti sono stati trasferiti nei vicini ospedali di Alcamo Partinico, mentre per il giovane di 14 anni il personale sanitario, dopo aver tentato una rianimazione, ne ha dichiarato il decesso". L'uomo alla guida, 34 anni, padre del minore deceduto, versa in prognosi riservata, così come l'altro figlio minore, di 9 anni, le cui condizioni sarebbero gravissime. Al termine dei rilievi tecnici la salma del minore è stata rimossa e trasferita all'obitorio del cimitero di Alcamo.