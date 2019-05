Tragico schianto sulla A4, auto finisce sotto a un camion: due morti

Tragico incidente stradale sulla autostrada A4 in direzione di Trieste, nel tratto compreso tra Villesse e Redipuglia: erano da poco passate le 7 di stamattina, giovedì 23 maggio, quando all'altezza del chilometro 502 due persone hanno perso la vita.

Incidente stradale oggi A4 tra Villesse e Redipuglia

La dinamica non è chiara: per cause in corso di accertamento un'automobile si è andata a schiantare contro un mezzo pesante fermo in una piazzola di sosta. Le due persone a bordo dell'auto sono morte. Sul posto Polizia stradale, vigili del fuoco, ambulanza, personale di Autovie Venete e i soccorsi meccanici per gestire le complesse operazioni di rimozione della vettura che era incastrata sotto il pianale del mezzo pesante.

Inevitabili lunghe code e disagi per la circolazione per alcune ore.