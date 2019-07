Incidente in autostrada: due morti, ferita una coppia di sposi al rientro dal viaggio di nozze

Un uomo e una donna sono morti e un’altra coppia è rimasta ferita in un incidente avvenuto nella notte di mercoledì 31 luglio sull’autostrada A4 Torino-Milano, in direzione del capoluogo lombardo, all’altezza dello svincolo per Settimo Torinese.

Nello schianto sono rimaste coinvolte due auto, una Mercedes Cabrio e una Fiat Punto. Le due vittime, che viaggiavano a bordo dell’auto tedesca, sono morte sul colpo, mentre i due feriti, marito e moglie che tornavano dal viaggio di nozze, come scrive La Stampa, sono stati trasportati in ospedale e le loro condizioni non sarebbero gravi.

Incidente sulla A4 a Settimo Torinese: muore una coppia, ferita un'altra

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale di Novara e di Torino, e gli ausiliari della Satap, che hanno dovuto chiudere l'autostrada nel tratto interessato.

Secondo una prima ricostruzione, la Mercedes avrebbe sbandato da una parte all'altra della carreggiata (prima a destra, urtando il guardrail, e poi a sinistra) e poi sarebbe stata urtata dalla Punto che viaggiava in corsia di sorpasso.