Tragico schianto in autostrada: morto a 25 anni l'arbitro Loris Azzaro

Tragico incidente stradale sabato in autostrada alle porte di Torino. L'esatta dinamica dello schianto è ancora al vaglio. Per cause in fase di accertamento da parte della polizia stradale di Torino, un 26enne, Loris Azzaro, di Aosta, è morto a seguito di un devastante incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A5, la Torino-Aosta, in prossimità del km 11, in direzione di Torino, nel territorio di Volpiano.

Incidente stradale oggi A5 Volpiano: morto Loris Azzaro

La vittima frequentava la scuola per agenti di polizia ad Alessandria. Sarebbero tre le auto rimaste coinvolte nel sinistro mortale: una Bmw, un'Alfa Romeo Mito, una Jeep Renegade. Lo schianto è avvenuto in prossimità dello svincolo per Volpiano. La Jeep ha urtato contro le protezioni della carreggiata. Nella carambola coinvolte anche altre due vetture che stavano procedendo nella stessa direzione. Per il 26enne non c'è stato niente da fare. Feriti ma non in modo grave i conducenti delle altre due vetture. Sul posto anche i vigili del fuoco di Volpiano e Torino Stura, traffico a lungo in tilt.

Chi era Loris Azzaro

Loris Azzaro, figlio del comandante della stazione carabinieri di Aosta, frequentava la scuola per agenti di polizia ad Alessandria. Era anche un arbitro di talento. Il giovane fischietto della sezione di Aosta, secondo quanto reso noto dall'Aia "stava raggiungendo, in macchina, l'aeroporto. Da lì sarebbe partito per la sede della gara. Come migliaia di arbitri fanno ogni settimana. Un tragico incidente, alle sei del mattino, lo ha portato via ai suoi cari e a tutti noi. Non c'è altro da aggiungere, se non l'amarezza e il dolore di una giovane vita spezzata, mentre inseguiva un sogno".

Su disposizione del Presidente dell’AIA, in accordo con il Presidente della FIGC, tutti gli arbitri di tutte le categorie, impiegati nel fine settimana, scenderanno in campo indossando il lutto al braccio, come segno di commosso cordoglio e fratellanza.