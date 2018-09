Incidente in autostrada: scende dall'auto per salvare le figlie, travolta e uccisa davanti a loro

Tragico incidente sull'autostrada A8 nel tratto da Barriera Nord e Fiera Milano. Come racconta Stiben Mesa Paniagua su MilanoToday, una donna di 38 anni è morta sul colpo, un'altra di 37 anni ha un arto amputato, due bambine di 8 e 5 anni sono state portate in ospedale e altri due uomini, di 54 e 32 anni, sono ricoverati.

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, la 38enne viaggiava sulla propria vettura insieme alle bambine quando, a un chilometri dal casello, ha perso il controllo dell'auto ed è andata a sbattere contro le barriere della corsia di sorpasso.

Con il motore in panne e in mezzo alle auto che sfrecciavano, la donna è scesa dall'auto per mettere in sicurezza le figlie. Un'altra donna, la 37enne, ha fermato la propria macchina ed è scesa per accertarsi della situazione e aiutare i feriti. In quel momento però è sopraggiunta una terza auto, con a bordo due uomini, che ha travolto le due donne, uccidendone una sul colpo.

Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'automedica, un'autoinfermieristica e tre ambulanze. I feriti sono stati trasportati d'urgenza nei vari ospedali della città: al Niguarda, in codice rosso, la 37enne con l'arto amputato, i due uomini a Rho con ferite lievi mentre le bambine, sotto choc ma illese, sono state ricoverate al Sacco.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con diversi mezzi. Il traffico sull'Autostrada è rimasto rallentato a lungo per permettere i soccorsi e i rilievi da parte della polizia. Intanto le autorità si sono attivate per rintracciare i parenti delle bambine e comunicare la tragica notizia, l'epilogo di quello che doveva essere un 'viaggio' quotidiano come tanti.

La notizia su MilanoToday