Aereo ultraleggero si schianta al suolo ed esplode tra le case

Un aereo ultraleggero con due persone a bordo si è schiantato dopo essere precipitano in una zona abitata a Nettuno, sul litorale romano. Il velivolo era decollato da un'elisuperfice in località Le Grugnole, poi l'avaria e l'atterraggio di emergenza fra le abitazioni nella zona di via Rocca di Cambio. Illese le due persone a bordo, che sono riuscite ad allontanarsi rapidamente dal luogo dell'incidente. Durante l'atterraggio, il velivolo ha tranciato con l'ala sinistra alcuni cavi dell'alta tensione, poi è esploso e ha preso fuoco, intorno alle 19.30 del 24 giugno.

Il pilota e il passeggero, un 42enne romano e un 28enne di Nettuno, sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 in ospedale per accertamenti mentre sul posto sono intervenuti oltre al 118 anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l'incendio divampato dall'ultraleggero, la polizia e i carabinieri.

Secondo quanto riferito dal pilota, l'atterraggio d'emergenza è stato causato da un'avaria al motore.

