Piccolo aereo precipita e prende fuoco: ci sono vittime

Incidente aereo in Sicilia, in provincia di Siracusa: due persone sono morte in seguito allo schianto di un piccolo aereo precipitato nelle campagne tra i comuni di Carlentini, Francofonte e Lentini. Il velivolo, dopo l'impatto al suolo, ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia con personale della squadra mobile della Questura di Siracusa e gli ispettori dell'Agenzia nazionale sicurezza volo e dell'Ente nazionale aviazione civile per gli accertamenti del caso.

Incidente aereo tra Carlentini, Francofonte e Lentini (Siracusa): due morti

Secondo le prime informazioni raccolte, il piccolo aereo precipitato era decollato per un volo di addestramento dall'aeroclub di Catania con a bordo un istruttore esperto e un giovane allievo. Il piccolo aereo, Tecnam P2002, per cause in via di accertamento, ha improvvisamente perso quota ed è precipitato, schiantandosi al suolo in una zona di campagna. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo alle due persone a bordo. Inutili purtroppo i soccorsi da parte dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 accorsi sul posto. Nell'impatto al suolo l'aereo ha preso fuoco e i due sono rimasti intrappolati tra le fiamme.

La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica dell'incidente e far luce su quanto accaduto.

Ieri un aereo ultraleggero era precipitato ad Argelato, in provincia di Bologna: morto il pilota, aveva 23 anni.