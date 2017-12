Ambulanza precipita nella scarpata: muore il paziente a bordo

Per Michele Roscio, pensionato di 74 anni, non c'è stato nulla da fare.

L'uomo, residente in frazione Piandane a Pertusio (Torino), è morto nella serata di mercoledì 27 dicembre 2017, in un incidente stradale avvenuto mentre veniva trasportato in ambulanza.

L'ambulanza, scrive TorinoToday, è precipitata in una scarpata a circa 300 metri da casa di Roscio, che era stato appena caricato dal mezzo della Croce Bianca di Valperga che, per cause ancora da accertare, è finito lungo in una curva ed è uscito di strada.

Barelliere e autista sono rimasti feriti ma non sono gravi.

Sul posto, per le operazioni di recupero, sono intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo, Ivrea e Castellamonte, oltre alla Croce Rossa. Le operazioni di recupero sono state lunghe e difficili. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Ivrea.