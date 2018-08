Tragico schianto tra suv e camper: tre morti

Tragico schianto nel pomeriggio di Ferragosto sulla SS 693 in prossimità dello svincolo per il Santuario di San Nazario, in provincia di Foggia. In base alle prime ricostruzioni un Suv, una Toyota Rav 4, con a bordo cinque persone, che procedeva verso Lesina, per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo andando a toccare la gomma posteriore di un camper che proseguiva in senso opposto. Nell’impatto entrambi i mezzi sono finiti fuori strada.

Incidente stradale nel Foggiano: tre morti

Il conducente del secondo camper, che seguiva il primo coinvolto nell’incidente, nel tentativo di evitare lo scontro, ha anch’egli perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un muretto. In seguito allo scontro il mezzo ha preso fuoco. .

I nomi delle vittime

Tre persone hanno perso la vita. Per la 24enne Liliana Quaranta e la 21enne Daniela Caserta, due delle cinque persone a bordo del Suv, entrambe di Torremaggiore, lo schianto è stato fatale. Un terzo passeggero, il 22enne Domenico Gildone, è morto in ospedale, dove era stato già ricoverato in fin di vita. Leggi su FoggiaToday