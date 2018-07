Il padrone muore in un incidente, il cane lo veglia fino all'arrivo dei soccorsi

Una storia che sta commuovendo la Lombardia e che ha già fatto il giro d'Italia testimoniando, nella tragedia, il profondo amore che lega gli animali ai loro padroni.

È una mattina bagnata dal maltempo quella in cui ha perso la vita un 74enne. Quello che è successo lo descrivono gli automobilisti che vedono la Fiat Multipla guidata dall'uomo andare dritto ad una curva e schiatarsi contro un albero a via Monte Cervino, nel territorio del Comune di Arcore.

Nonostante la rapidità dei soccorsi chiamati dagli automobilisti di passaggio, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Ancora da capire le cause della tragedia: al vaglio tutte le possibilità, dal malore improvviso alla distrazione fatale.

Come riporta Monza Today quello che ha stupito i soccorritori è l'aver trovato nella macchina, semidistrutta, anche il cane dell'uomo che, illeso, ha vegliato il corpo del padrone, ormai senza vita, fino all’arrivo dei soccorsi.

Sul posto i vigili del fuoco di Monza e Vimercate, oltre ai mezzi del 118 - con ambulanza e automedica - e i carabinieri. Il cane, fatto uscire dall’auto, è rimasto poi a fissare quel che restava dell’auto con a bordo il padrone.