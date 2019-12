La Jaguar vola giù dal cavalcavia: incidente assurdo sulla superstrada, le immagini

Una Jaguar Xf che va a sbattere contro le barriere di protezione del cavalcavia sulla Statale 35, la Milano-Meda, le sfonda e vola sulla superstrada che passa lì sotto. Poteva essere una strage e invece, per fortuna, conducenti e passeggeri coinvolti non hanno riportato gravi conseguenze. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 21.15 sulla Milano-Meda all'altezza di Cormano, nel tratto compreso tra Bollate e Cusano, in provincia di Milano.

Incidente sulla Milano-Meda: Jaguar precipita dal cavalcavia, le immagini

L'automobilista al volante della Jaguar Xf, dopo aver perso il controllo per motivi ancora da chiarire, ha sfondato le barriere di protezione del cavalcavia, precipitando sulla carreggiata della superstrada sottostante: la Jaguar è atterrata sullo spartitraffico centrale della Statale 35, rimanendo schiacciata e sfiorando una Dacia in transito in quel momento che è rimasta coinvolta solo marginalmente. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 inviati dalla Centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con due ambulanze e un'automedica, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine.

Nonostante la "scenografica" dinamica dell'incidente, le persone coinvolte - tre in tutto tra conducenti e passeggeri - non hanno riportato gravi conseguenze in seguito all'impatto. Si tratta di un uomo di 45 anni, uno di 63 e un 82enne: sono stati soccorsi e trasferiti in codice verde e giallo negli ospedali di Cinisello Balsamo e Milano Niguarda. La Milano-Meda è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per diverse ore e il traffico è andato in tilt.