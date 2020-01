Terribile incidente in autostrada: morto un bambino di 3 anni

Terribile incidente stradale lungo l'autostrada A14 Bologna-Taranto, a Chieuti in provincia di Foggia, nel tratto che collega Poggio Imperiale a Termoli. Nel violento impatto tra due auto ha perso la vita un bambino di 3 anni, mentre altre due persone sono rimaste gravemente ferite. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 di martedì, al km 4,95 della corsia nord. Ancora da accertare con esattezza la dinamica dell'incidente, avvenuto nei pressi di una stazione di servizio.

Incidente A14 a Chieuti, tra Poggio Imperiale e Termoli: morto un bambino

L'impatto tra due auto è costato la vita al bambino che era in auto col padre. Ferito l'uomo e anche il conducente dell'altro mezzo coinvolto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con ambulanza e un mezzo per l'elisoccorso, e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo. Sul luogo dell'incidente mortale anche gli agenti della polizia stradale. Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico per alcune ore.

"Il sindaco e l'amministrazione tutta esprimono il loro cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia Leone per la tragica scomparsa del piccolo Simone": così il Comune di Chieuti a poche ore dal terribile incidente stradale. Il papà del bambino è ricoverato presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove era stato trasportato in elisoccorso.