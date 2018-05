Strage in autostrada, doppio incidente: morti e feriti

Lo schianto, le vetture che prendono fuoco, un bilancio drammatico. Inferno in autostrada - poco dopo mezzogiorno - lungo la A31 Valdastico Sud tra Albettone e Longare, in provincia di Vicenza. Quattro persone sono morte carbonizzate in seguito ad un incidente che ha coinvolto un camion e tre auto, che hanno preso fuoco dopo l'impatto. Poco prima c'era stato un altro incidente che ha creato un incolonnamento da cui si sarebbe generato lo scontro.

La dinamica è ancora da chiarire con esattezza. Tre persone sono morte sul colpo, una quarta in ospedale dove era stata trasportata in condizioni disperate, dopo essere stata sbalzata fuori dall'auto. Ci sono anche cinque feriti, che non sarebbero gravi. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto con diverse squadre, hanno estratto dalle lamiere i corpi carbonizzati.

Gli incidenti sono avvenuti in rapida successione in direzione Piovene Rocchette, nel territorio vicentino. Nel primo, nei pressi del casello di Albettone, due persone sono state sbalzate fuori dall'auto. Il secondo incidente è avvenuto poco dopo, tra Albettone e Longare, probabilmente in seguito alla coda formatasi rapidamente subito dopo il primo incidente.

Incidente autostrada A31 tra Albettone e Longare, Vicenza

Sul posto sarebbe intervenuto anche l'elisoccorso, oltre a vigili del fuoco e polizia stradale. L'autostrada in direzione nord è stata chiusa alle 13 e il traffico al momento è bloccato, come scrive VicenzaToday.