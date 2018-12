Grave incidente in A4: un morto nello scontro tra un furgone e un camion

Grave incidente lungo l'autostrada A4 fra Venezia Est e Meolo Roncade in direzione Trieste. Lo schianto questo mattina verso le 8,30 tra un furgone ed un camion. Non si è trattato di uno scontro frontale, ma di un tamponamento. Il bilancio dell'incidente è comunque tragico: nonostante gli sforzi dei sanitari, il conducente del furgone è morto nell'impatto. Non si conosce al momento l'identità della vittima. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Incidente in A4 oggi, le ripercussioni sul traffico

L'autostrada non è stata chiusa, ma è chiusa la corsia di marcia, quindi il traffico scorre lungo le altre due corsie. Sul posto sono presenti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale, il 118 e il 115. Attualmente non si registrano ulteriori criticità per la viabilità. La coda, alle 9,30, è di circa un chilometro. Lo riferisce Autovie.