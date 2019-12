Sbanda e vola con l'auto in una scarpata: ragazza viva per miracolo

Un terribile incidente stradale è avvenuto nella mattina di venerdì 6 dicembre nel rione San Tommaso ad Avellino.

Una ragazza, che miracolosamente non ha riportato gravi conseguenze, ha perso il controllo della vettura su cui viaggiava, finendo nella scarpata sottostante alla strada, dopo essere sbandata ed aver divelto la balaustra.

Intorno alle 5 del mattino i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Due Principati, per recuperare l'automobile. Per portare a termine le operazioni è stato necessario utilizzare una gru. Per la ragazza a bordo dell'auto, per fortuna nessuna conseguenza seria.