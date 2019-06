Centauro rimane incastrato sotto l'auto che prende fuoco: non ha avuto scampo

Non ha avuto scampo. Tragico incidente stradale nella serata di mercoledì a Barbiano di Cotignola (Ravenna). Erano le 20 quando un uomo, a bordo di una moto Kawasaki Versys, sta viaggiando su via Corriera da Faenza verso Bagnacavallo. Arrivato all'incrocio con via Madonna di Genova, il motociclista si è schiantato con una Fiat Panda che si immetteva da via Madonna di Genova in direzione Faenza. Resta da chiarire se nello scontro sia rimasto coinvolto anche un camper.

Incidente stradale a Barbiano di Cotignola (Ravenna)

Lo schianto, poi la carambola micidiale. Nel violento impatto il centauro è scivolato nella corsia opposta, dove stava arrivando una Citroen C3 con a bordo una donna e il figlio 18enne. La moto ha sbattuto contro l'auto e il motociclista è rimasto incastrato sotto l'abitacolo del veicolo, che ha preso fuoco.

I soccorsi sono stati immediati, in un primo momento prestato da alcuni automobilisti che hanno assistito all'incidente, poi dal personale del 118 giunto sul posto con ambulanza e auto medica, ma nonostante i disperati tentativi non c'è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La vittima è un uomo di 58 anni di Brisighella. Il ragazzo di 18 anni e la madre a bordo della C3 sono riusciti uscire dall'auto prima che venisse avvolta dalle fiamme.