Incidente sulla Basentana: il sogno spezzato di Felice e Rosaria, dovevano sposarsi a maggio

Un terribile incidente frontale avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì sulla strada statale Basentana, nei pressi di Pisticci in Basilicata, ha causato la morte di quattro giovani. Due le auto coinvolte nello schianto avvenuto in provincia di Matera. Due delle vittime si chiamavano Felice Porzio e Rosaria Locaso, entrambi avevano 28 anni. Erano una coppia di Ferrandina e presto avrebbero dovuto sposarsi. Tutto era pronto per il loro matrimonio: Felice e Rosy avrebbero detto "sì" il prossimo 12 maggio. Felice e Rosaria erano fidanzati da anni: tante le loro foto sui social network, dove in queste ore si stanno moltiplicando i tanti messaggi di cordoglio di amici e conoscenti.

Le altre vittime dell'incidente sono Luigi Porzio (fratello di Felice), che aveva trentatré anni e viaggiava insieme alla coppia a bordo di una Seat Altea, e Michele Carbone, ventottenne di Tricarico (Matera). Da quanto si è appreso, i fratelli Porzio e la fidanzata di Felice stavano tornando a Ferrandina dopo aver accompagnato a casa la fidanzata di Luigi, mentre il giovane a bordo dell’altra auto, una Fiat Punto, stava rientrando dalla provincia di Taranto.

I soccorsi purtroppo sono stati inutili: i tre ragazzi sono morti sul colpo, la ventottenne poco dopo il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e la polizia stradale di Matera, al lavoro per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente mortale.

Le due automobili coinvolte nell'incidente che è costato la vita a quattro giovani, tre uomini e una donna, sulla strada statale Basentana, nei pressi di Pisticci (Matera), 4 aprile 2018. ANSA/TONY VECE