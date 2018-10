Auto giù da scarpata, a bordo 5 giovani: sfiorata la tragedia

Sfiorata la tragedia a Battaglia Terme, in provincia di Padova. Sabato sera, alle 22.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale 16 all'altezza del ponte della Rivella per un'auto finita fuori strada.

L'auto aveva finito la sua corsa in un campo fuori dalla carreggiata, parecchi metri sotto la strada. I pompieri accorsi da Abano Terme e Padova anche con l'autogru, hanno messo in sicurezza i mezzi e prestato soccorso a cinque giovani.

I cinque giovani a bordo, tutti originari dell’est europeo, sono stati presi in cura dal personale del Suem 118, stabilizzati e trasferiti con cinque diverse ambulanze in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore con il recupero della vettura. Leggi su PadovaOggi