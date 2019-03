Scontro tra due auto sulla "Bifernina", bilancio drammatico: quattro morti

Grave incidente in Molise. E' drammatico il bilancio di uno schianto avvenuto sulla strada statale 647 Fondo Valle del Biferno, nel territorio di Montagano, in provincia di Campobasso. Quattro le vittime. Due uomini e due donne sono morti, un'altra donna è rimasta ferita. I fatti intorno alle 13.

A scontrarsi una Citroen C3 e una Fiat Panda che ha preso fuoco subito dopo l'impatto: le fiamme sono state domate in tempo da un camionista che, in contatto diretto con i pompieri poi intervenuti sul posto con una squadra, è riuscito a spegnere l'incendio. Due chilometri di coda sulla Statale Bifernina chiusa al traffico fino al termine dei rilievi.

Incidente sulla "Bifernina", foto QuotidianoMolise

