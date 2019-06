Incidente con l'auto della Polizia mentre porta le pizze: morto rider

Tragico incidente ieri sera a Bologna, in via del Lavoro. Mario Ferrara, 51 anni, è morto dopo essere stato ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Maggiore in seguito ad un incidente avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Vestri. Coinvolta un'auto volante della Polizia, scontratasi col motorino guidato dall'uomo.

Incidente a Bologna in via del Lavoro: morto Mario Ferrara di 51 anni

Immediati i soccorsi dei sanitari del 118, che hanno cercato di rianimare l’uomo per più di mezz’ora. Poi lo hanno caricato in ambulanza e l’hanno portato al Maggiore. Il 51enne è deceduto nella notte: lavorava per una pizzeria della zona, ed era originario di Foggia. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della Polizia locale. Questo il racconto di una testimone oculare che preferisce restare anonima ai colleghi di BolognaToday: "Abitiamo lì in zona, stavamo per cenare con amici in giardino - riferisce la donna, 39 anni - quando abbiamo sentito uno stridere di gomme e poi un forte botto. Subito il mio compagno, assieme a un altro ragazzo, è uscito fuori per controllare cosa fosse successo. Appena ha visto il signore per terra, siccome è responsabile del primo soccorso nell'azienda in cui lavora, ha prestato i primissimi soccorsi, in attesa dell'arrivo dell'autoambulanza, che è arrivata dopo una decina di minuti. Deve essere stato un brutto incidente, lo scooter e il portapizze erano a diversi metri dall'incrocio, vicino alla fermata del bus".

Nell'incidente anche i due poliziotti che erano sulla volante hanno riportato ferite, anche se lievi, e sono stati portati all'ospedale Sant'Orsola per accertamenti.