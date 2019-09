Perde il controllo dell'auto e travolge una bici: morto un 26enne

Un ragazzo di 26 anni ha perso la cita in un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Cadriano, a Bologna. Intorno alle 6.30 un'auto condotta da un 28enne italiano, si è scontrata con una bicicletta per cause ancora da accertare. Sulla bici c'era un ragazzo di 26 anni, di origini pakistane, per cui non c'è stato nulla da fare.

Incidente a Bologna, auto travolge un ciclista

Secondo quanto si apprende, il govane in seguito all'impatto sarebbe stato sbalzato fuori strada, perdendo la vita sul colpo. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e operatori del 118, con ambulanza e automedica. Il conducente dell'auto è stato accompagnato all'Ospedale Maggiore per accertamenti dopo che la sua auto, in seguito allo scontro, ha colpito un palo della luce, abbattendolo. Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia.