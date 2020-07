Tragico incidente in Vespa: morta una ragazzina di 14 anni, gravissimo il cugino

Una ragazzina di 14 anni è morta e il cugino di 18 anni è ricoverato in gravissime condizioni al Civile di Brescia dopo che la Vespa sulla quale stavano viaggiando nella serata di giovedì si è scontrata con un'auto, una Fiat Punto, lungo la Strada provinciale 386 Quinzanese a Bordolano, in provincia di Cremona, al confine con Quinzano d'Oglio. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire con esattezza: sull'accaduto stanno indagando i carabinieri, a cui sono stati affidati i rilievi del caso.

Incidente a Bordolano: morta una ragazzina di 14 anni

Gli accertamenti dei militari proseguono, mentre la Procura ha già fatto sequestrare i veicoli coinvolti nell'incidente stradale e ha già aperto, come da prassi in questi casi, un fascicolo per omicidio stradale. I due cugini a bordo della Vespa sarebbero stati sbalzati per oltre metri metri sull'asfalto.

La ragazzina di 14 anni di Bordolano purtroppo è morta sul colpo. E' stata rianimata a lungo, ma niente da fare. Il cugino di 18 anni, residente a Cignone, è stato trasferito in codice rosso in elicottero a Brescia. Le sue condizioni sono molto gravi. Sul posto sono intervenute anche due automediche e ambulanze della Croce Bianca e dei volontari di Verolanuova. La strada è rimasta chiusa al traffico fino al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.